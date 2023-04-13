Омбудсмен потребовала от МККК навестить азербайджанских военнослужащих

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева прокомментировала факт пыток и бесчеловечного обращения с удерживаемыми в Армении азербайджанскими военнослужащими.

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева прокомментировала факт пыток и бесчеловечного обращения с удерживаемыми в Армении азербайджанскими военнослужащими.

Как сообщает Report, она отметила, что в армянских СМИ распространились фото- и видеоматериалы о применении пыток и бесчеловечном обращении с военнослужащими Вооруженных сил Азербайджана. "Несколько дней назад распространилась информация, что по причине неблагоприятных погодных условий двое военнослужащих азербайджанской армии заблудились на границе с Армений, а армянская сторона подтвердила факт их задержания.

Распространенные сегодня в армянских СМИ видео и фотокадры подтверждают, что вопреки международным документам азербайджанские военнослужащие подвергаются пыткам и бесчеловечному обращению.

Обращаясь к соответствующим международным организациям в связи с фактом подобного бесчеловечного обращения в отношении азербайджанских военнослужащих, приглашаю их отреагировать на этот факт и призвать Армению к соблюдению требований, взятых на себя в соответствии с международным правом. В то же время требую от представительства Международного комитета красного креста в Армении немедленно посетить этих военнослужащих и предоставить информацию об их состоянии", - говорится в заявлении омбудсмена.