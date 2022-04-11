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Окончившим курсы в войсках Нахчыванского гарнизона вручены сертификаты

Окончившим курсы в войсках Нахчыванского гарнизона вручены сертификаты Новобранцам, окончившим курсы военнослужащих сверхсрочной действительной военной службы и женщин-военнослужащих в войсках Нахчыванского гарнизона, были вручены сертификаты. Окончившие курс спецподготовки солдаты, среди которых есть и участники Отеч
Армия
11 апреля 2022 г. 17:53
Окончившим курсы в войсках Нахчыванского гарнизона вручены сертификаты

Новобранцам, окончившим курсы военнослужащих сверхсрочной действительной военной службы и женщин-военнослужащих в войсках Нахчыванского гарнизона, были вручены сертификаты. Окончившие курс спецподготовки солдаты, среди которых есть и участники Отечественной войны, направлены к новым местам службы.

Как сообщили Report в Министерстве обороны, на церемонии выпуска была почтена память шехидов, затем исполнен Государственный гимн Азербайджана.

Поздравив личный состав, начальник Нахчыванского гарнизона генерал-полковник Керем Мустафаев отметил, что "Шушинская декларация о союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой" имеет такое же важное значение, как и политическая и моральная поддержка братской Турции делу Азербайджана в Отечественной войне.

Генерал-полковник Керем Мустафаев отметил, что в Нахчыване проводится важная работа по модернизации военной инфраструктуры и созданию условий для прохождения образцовой службы личным составом.

Выпускникам были вручены сертификаты и подарки.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKərəm Mustafayev Türkiyəyə təşəkkür edib

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