О нас
Report Georgia
Аудио новости

Азербайджанские военнослужащие, окончившие курс коммандос, вернулись на Родину

Азербайджанские военнослужащие, окончившие курс коммандос, вернулись на Родину В рамках соглашения «О сотрудничестве в области военного образования», заключенного между Азербайджаном и Турцией, военнослужащие Азербайджанской армии, успешно окончившие очередной «Курс подготовки коммандос» в Испарте, вернулись на Родину.
Армия
27 декабря 2021 г. 11:19
Азербайджанские военнослужащие, окончившие курс коммандос, вернулись на Родину
0 : 00
0 : 00

В рамках соглашения «О сотрудничестве в области военного образования», заключенного между Азербайджаном и Турцией, военнослужащие Азербайджанской армии, успешно окончившие очередной «Курс подготовки коммандос» в Испарте, вернулись на Родину.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Отметим, что основной целью участия наших военнослужащих на соответствующих курсах в рамках военного сотрудничества между двумя братскими странами является дальнейшее повышение боеспособности подразделений коммандос и уровня профессионализма личного состава.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке ФотоAzerbaijani servicemen return from Turkey after completing Commando Courses
Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyədə komando kursunu bitirən Azərbaycan hərbçiləri Vətənə qayıdıblar

Самое читаемое

Решение Центрального банка Турции по азербайджанскому манату
Решение Центрального банка Турции по азербайджанскому манату
21 декабря 2021 г. 04:43
Российская авиакомпания получила допуск к выполнению рейсов в Физули
Российская авиакомпания получила допуск к выполнению рейсов в Физули
20 декабря 2021 г. 12:24
Стоимость золота вновь снизилась
Стоимость золота вновь снизилась
20 декабря 2021 г. 19:45
Закир Гасанов раскрыл подробности Шушинской операции
Закир Гасанов раскрыл подробности Шушинской операции
22 декабря 2021 г. 05:11
Эксперт: Российские миротворцы дают возможность французскому кандидату заработать очки на выборах
Эксперт: Российские миротворцы дают возможность французскому кандидату заработать очки на выборах
23 декабря 2021 г. 11:41
Мехрибан Алиева поделилась видеокадрами из Шуши
Мехрибан Алиева поделилась видеокадрами из Шуши
25 декабря 2021 г. 17:37
AZCHEMCO заключила договор на совместную реализацию своей продукции с компанией SOCAR Logistics
AZCHEMCO заключила договор на совместную реализацию своей продукции с компанией "SOCAR Logistics"
24 декабря 2021 г. 18:17
Дед Мороз и Снегурочка в бакинском метро
ФотоДед Мороз и Снегурочка в бакинском метро
26 декабря 2021 г. 11:37
Спортсмен, нокаутированный Забитом Самедовым, скончался от коронавируса
ВидеоСпортсмен, нокаутированный Забитом Самедовым, скончался от коронавируса
26 декабря 2021 г. 11:16
Министр: Контролируем ситуацию на границе и территориях, где временно находятся миротворцы
Министр: Контролируем ситуацию на границе и территориях, где временно находятся миротворцы
22 декабря 2021 г. 08:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi