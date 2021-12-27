Азербайджанские военнослужащие, окончившие курс коммандос, вернулись на Родину

В рамках соглашения «О сотрудничестве в области военного образования», заключенного между Азербайджаном и Турцией, военнослужащие Азербайджанской армии, успешно окончившие очередной «Курс подготовки коммандос» в Испарте, вернулись на Родину.

В рамках соглашения «О сотрудничестве в области военного образования», заключенного между Азербайджаном и Турцией, военнослужащие Азербайджанской армии, успешно окончившие очередной «Курс подготовки коммандос» в Испарте, вернулись на Родину.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Отметим, что основной целью участия наших военнослужащих на соответствующих курсах в рамках военного сотрудничества между двумя братскими странами является дальнейшее повышение боеспособности подразделений коммандос и уровня профессионализма личного состава.