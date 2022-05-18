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Минобороны о поисках солдат, пропавших без вести более двух месяцев назад

Минобороны о поисках солдат, пропавших без вести более двух месяцев назад Продолжаются поиски военнослужащих срочной военной службы Азербайджанской армии солдата Мамедова Фарида Аждар оглу и солдата Абдуллаева Фирдовси Маис оглу, пропавших без вести в направлении Лачинского района.
Армия
18 мая 2022 г. 17:33
Минобороны о поисках солдат, пропавших без вести более двух месяцев назад

Продолжаются поиски военнослужащих срочной военной службы Азербайджанской армии солдата Мамедова Фарида Аждар оглу и солдата Абдуллаева Фирдовси Маис оглу, пропавших без вести в направлении Лачинского района.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

В оборонном ведомстве отметили, что несмотря на неблагоприятные погодные условия, в высокогорных и труднодоступных районах проводятся поисковые мероприятия с целью обнаружения военнослужащих: "Выпавший в горах снег все еще не растаял, что усложняет поисковые мероприятия. Однако, несмотря на это, поиски пропавших военных продолжаются".

Отметим, что 5 марта солдаты Азербайджанской армии Ф.Мамедов и Ф.Абдуллаев, перемещаясь с одной боевой позиции на другую на территории Лачинского района, заблудились из-за внезапной перемены погодных условий и метели.

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Версия на азербайджанском языке İki aydan çoxdur itkin düşən əsgərlərin axtarışı ilə bağlı rəsmi açıqlama

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