Минобороны о поисках солдат, пропавших без вести более двух месяцев назад

Продолжаются поиски военнослужащих срочной военной службы Азербайджанской армии солдата Мамедова Фарида Аждар оглу и солдата Абдуллаева Фирдовси Маис оглу, пропавших без вести в направлении Лачинского района.

Продолжаются поиски военнослужащих срочной военной службы Азербайджанской армии солдата Мамедова Фарида Аждар оглу и солдата Абдуллаева Фирдовси Маис оглу, пропавших без вести в направлении Лачинского района.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

В оборонном ведомстве отметили, что несмотря на неблагоприятные погодные условия, в высокогорных и труднодоступных районах проводятся поисковые мероприятия с целью обнаружения военнослужащих: "Выпавший в горах снег все еще не растаял, что усложняет поисковые мероприятия. Однако, несмотря на это, поиски пропавших военных продолжаются".

Отметим, что 5 марта солдаты Азербайджанской армии Ф.Мамедов и Ф.Абдуллаев, перемещаясь с одной боевой позиции на другую на территории Лачинского района, заблудились из-за внезапной перемены погодных условий и метели.