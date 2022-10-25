Офицеры ВС Азербайджана: В составе армянских вооруженных формирований были наемники

Во время Отечественной войны в составе армянских вооруженных формирований в Губадлы сражались также наемники.

Во время Отечественной войны в составе армянских вооруженных формирований в Губадлы сражались также наемники.

Об этом командированному в Губадлы сотруднику Report заявил лейтенант Сухопутных войск (коммандос) Министерства обороны Шамхал Гусейнов.

Он вспоминает, что 2 октября Вооруженные силы Азербайджана уже приблизились к окрестностям Джебраила:

"У армян были бетонные траншеи на горе Тулус, расположенной на территории Джебраила. За этими траншеями был расположен их батальон. Когда мы вынудили противника отступить от Физули, они расположились на высотах в Джебраиле. Завязались бои, хотя и с трудом, но нам удалось одолеть врага в этом направлении".

Подразделения Азербайджанской армии, войдя в расположенную на территории Джебраильского района военную часть вооруженных сил Армении, заполучили очень важные документы и боевые карты, а также боеприпасы.

Майор ВС Азербайджана Ибрагим Алиев также проявил мужество в боях за освобождение Губадлинского района.

По словам офицера, одним из основных мест, где оборонялись армяне, была территория Губадлинского района:

"Здесь находятся высоты "831" и "833". Противник был дислоцирован на этих высотах, являющихся ключом к городу Губадлы. В результате атаки наших подразделений на дороге, ведущей из Губадлы в сторону Горисского района Армении, были заманены в засаду и уничтожены автомобили и бронетехника армян, а также их живая сила. Хочу особо подчеркнуть командование полковника Шукюра Гамидова в боях на данном направлении. Он повел нас за собой и героически погиб".