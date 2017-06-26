Офицеры МЧС Азербайджана прошли маршем по Красной площади

Москва. 26 июня. REPORT.AZ/ 24 июня на Красной площади в Москве состоялось торжественное мероприятие, посвященное выпуску курсантов и слушателей вузов МЧС России.

Как сообщает российское бюро Report, среди получивших дипломы в этот день были и азербайджанские слушатели Академии МЧС России.

Всего дипломы были вручены 922 специалистам. Среди выпускников Академии были и 69 иностранных специалистов из Азербайджана, Казахстана, Молдовы, Вьетнама, Монголии, Южной Осетии, Армении, Кыргызстана. 3 офицера МЧС Азербайджана, обучавшиеся по программе подготовки лиц офицерского состава и специалистов государств-участников СНГ, завершили своё обучение по специальности "Командно-штабная, оперативно-тактическая гражданская защита" и "Управление воинскими частями и соединениями".

Старший лейтенант Ниджат Сейидзаде из Нахчыванской Автономной Республики до обучения в Академии служил в МЧС НАР. Теперь он освоил программу магистра и не только повысил свое мастерство, но и получил навыки управленца. Капитан Фуад Мурадов служит в Гражданской обороне Азербайджана и по этому профилю получил в академии обширные знания и навыки по всем отраслям для работы в подразделениях гражданской обороны. Третий выпускник - капитан Худавердиев Рамин - к моменту поступления в Академию являлся начальником отдела кадров в воинской части МЧС. Пройдя на отлично программу Академии МЧС России, он в числе 136 лучших выпускников получил красный диплом магистра. Вручали дипломы азербайджанским офицерам начальник факультета, полковник Борис Печорских и военный атташе Азербайджана в России, полковник Радж Бабаев. После получения дипломов азербайджанские офицеры вместе с другими выпускниками прошли парадным маршем по Красной площади.

Стоит отметить, что подобное мероприятие проводится впервые на главной площади России. Поддержать своих соотечественников пришли представители азербайджанской диаспоры во главе с президентом ФНКА АзерРос Мехрибан Садыговой.

Выпускников приветствовал и поздравлял глава МЧС России, генерал-лейтенант Владимир Пучков и председатель Центрального совета ветеранов МЧС России, председатель государственной аттестационной комиссии, генерал-лейтенант Дмитрий Михайлик. Они пожелали азербайджанским офицерам успехов в дальнейшей службе в своей стране, а также поддерживать связь с Академией и слушателями из других стран.