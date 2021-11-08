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Офицер спецназа: Азербайджанский народ показал всему миру свою силу и решительность

Офицер спецназа: Азербайджанский народ показал всему миру свою силу и решительность 15:51
Армия
8 ноября 2021 г. 16:14
Офицер спецназа: Азербайджанский народ показал всему миру свою силу и решительность

"С чувством гордости хочу отметить, что азербайджанский народ, вписавший свое имя в историю человечества как прогрессивный, гуманный, миролюбивый и в то же время способный бороться за справедливость, написав героическую летопись Победы под Вашим руководством, показал всему миру свою силу и решительность".

Как сообщает Report, об этом сказал старший лейтенант спецназа азербайджанской армии, кавалер ордена ”Карабах" Полад Фейзуллаев во время выступления на мероприятии, посвященном Дню Победы в Шуше с участием президента Ильхама Алиева.

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Версия на азербайджанском языке “Qarabağ” ordenli XTQ zabiti: "Qazandığımız Zəfər xalqımızın tarixində ən uca zirvədə dayanır"

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