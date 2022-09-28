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Офицер: На захваченном у врага танке мы вступили в бои за Шушу

Офицер: На захваченном у врага танке мы вступили в бои за Шушу "На захваченном у врага танке мы написали имя Национального героя Азербайджана Альберта Агарунова и вступили в бои за Шушу".
Армия
28 сентября 2022 г. 17:31
Офицер: На захваченном у врага танке мы вступили в бои за Шушу

"На захваченном у врага танке мы написали имя Национального героя Азербайджана Альберта Агарунова и вступили в бои за Шушу".

Об этом Report сообщил майор азербайджанской армии, участник Второй карабахской войны Мазахир Махмудов.

Он рассказал, что когда начались бои он проходил лечение в Главном клиническом госпитале Министерства обороны: "Я узнал из новостей, что началась война. Я был командиром танкового батальона. 28 сентября я написал заявление о том, что хочу участвовать в боевых действиях. В первый день боев в Джебраильском направлении погиб командир нашего подразделения, старший лейтенант Алимардан Гулузаде, а через две минуты другой наш военнослужащий Рамиг Агаев был тяжело ранен и доставлен в госпиталь. Через 19 дней он стал шехидом".

М.Махмудов рассказал о том, как армянская диверсионная группа пыталась устроить им засаду: "Наш спецназ уничтожил этих диверсантов. После того, как Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев объявил об освобождении Джебраила, армяне пытались вернуть этот населенный пункт под свой контроль. Вместе с Национальным героем Азербайджана шехидом Шукюром Гамидовым мы разгромили превосходящих нас по численности армянских танкистов. Бросив технику, они бежали с поля боя. Нам удалось уничтожить четыре танка противника и захватить 8 единиц техники. Диверсионная группа армян пыталась устроить нам засаду. Прапорщики Сабухи Самедов и Джавид Сахратов стали шехидами в этих боях. Позже моя часть отправилась в Шушу, а другая наша часть – в Зангилан и Ходжавенд".

М.Махмудов заявил, что во время боевых действий не мог поддерживать связь с семьей: "Когда шли бои в Джебраиле, моей семье сообщили, что я стал шехидом. Сложно передать словами пережитые ими чувства. Позже они получили известие о том, что я жив", - сказал участник Отечественной войны.

Отметим, что соответствующими распоряжениями президента Ильхама Алиева М.Махмудов награжден медалями "За освобождение Джебраила", "За освобождение Шуши", "За отвагу" и "Участник Отечественной войны".

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Версия на азербайджанском языке ФотоZabit: "Düşməndən götürdüyümüz tankın üzərinə Albert Aqarunovun adını yazıb Şuşa döyüşlərinə girdik"

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