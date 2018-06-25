Одному военнослужащему присвоено звание генерал-лейтенант, семерым - генерал-майор - СПИСОК

25 июня, 2018 19:20

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О присвоении высших воинских званий военнослужащим министерства обороны Азербайджанской Республики". Как сообщает Report, согласно распоряжению, следующим военнослужащим министерства обороны Азербайджанской Республики присвоены высшие воинские звания: воинское звание "генерал-лейтенант" генерал-майору Аязу Биньят оглу Гасанову воинское звание "генерал-майор" полковнику Фазилю Кочари оглу Агаларову полковнику Мамеду Шамиль оглу Эминову полковнику Эльчину Хазанага оглу Халилову полковнику Рауфу Ариф оглу Исмайлову полковнику Намигу Гасым оглу Поладову полковнику Мубаризу Балага оглу Рзаеву полковнику Ниямеддину Магеррам оглу Тагиеву.

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