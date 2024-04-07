Очевидец резни в Агдабане: Армяне убили моего отца и 5-летнюю сестру

Во время резни в селе Агдабан Кяльбаджарского района армяне убили моего отца и 5-летнюю сестру.

Во время резни в селе Агдабан Кяльбаджарского района армяне убили моего отца и 5-летнюю сестру.

Об этом корреспонденту Report рассказал житель Агдабана и очевидец учиненного армянами геноцида Тебриз Алыев во время посещения родного села, организованного накануне 32-й годовщины этой кровавой трагедии.

"Слава Всевышнему, что сегодня мы можем свободно посещать землю наших предков. Армяне разрушили и разграбили наше село, отняли у нас детство и юность, разрушили могилы наших отцов. Я был одним из тех, кто пережил самую страшную трагедию, когда село было оккупировано. Они (армяне - ред.) убили моего отца и мою пятилетнюю сестру. Благодарю нашего президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и нашу армию, которые подарили нам эту победу", - добавил Т.Алыев.

Напомним, что в ночь с 7 на 8 апреля 1992 года Вооруженные силы Армении при поддержке армянских боевиков в Карабахе совершили нападение на село Агдабан Кельбаджарского района и сожгли более 130 домов, 779 мирных жителей села подверглись бесчеловечным пыткам. Во время этой резни были зверски убиты 32 человека, в том числе 8 стариков в возрасте 90-100 лет, два малолетних ребенка и 7 женщин сожжены заживо. Двое пропали без вести, двенадцать человек получили тяжелые увечья. Армяне разрушили исторические, архитектурные и культурные памятники, осквернили и уничтожили святилища и кладбища.