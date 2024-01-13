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Оценены навыки военнослужащих по вождению и огневой подготовке

Оценены навыки военнослужащих по вождению и огневой подготовке В соответствии с планом подготовки на текущий год, продолжаются экзамены по присвоению классной квалификации офицерам, гизирям и военнослужащим сверхсрочной действительной военной службы азербайджанской армии.
Армия
13 января 2024 г. 10:10
Оценены навыки военнослужащих по вождению и огневой подготовке

В соответствии с планом подготовки на текущий год, продолжаются экзамены по присвоению классной квалификации офицерам, гизирям и военнослужащим сверхсрочной действительной военной службы азербайджанской армии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

В очередной день экзаменов были оценены навыки выполнения военнослужащими практических задач по вождению и огневой подготовке.

Военнослужащие выполнили задачи по управлению бронетехникой и уничтожению целей условного противника с места и в движении.

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Версия на азербайджанском языке Hərbi qulluqçuların sürücülük və atəş hazırlığı üzrə bacarıqları qiymətləndirilib

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