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Объявлены правила приема курсантов в Военный институт имени Гейдара Алиева

Объявлены правила приема курсантов в Военный институт имени Гейдара Алиева Объявлены правила приема курсантов в Военный институт имени Гейдара Алиева на 2023/2024 учебный год.
Армия
14 февраля 2023 г. 10:23
Объявлены правила приема курсантов в Военный институт имени Гейдара Алиева

Объявлены правила приема курсантов в Военный институт имени Гейдара Алиева на 2023/2024 учебный год.

Как сообщает Report, обучение будет вестись на азербайджанском языке, в очном формате, а его продолжительность составит 4 года.

В учебное заведение принимаются граждане Азербайджана мужского пола, получившие среднее образование, которым на момент поступления уже исполнилось 17 лет (но не более 20 лет), а также военнослужащие мужского пола в возрасте от 18 до 23 лет.

Кандидаты, желающие поступить в Военный институт имени Гейдара Алиева, должны обратиться с заявлением на имя ректора Военного института с 1 по 30 апреля.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHeydər Əliyev adına Hərbi İnstituta kursant qəbulu qaydaları açıqlanıb

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