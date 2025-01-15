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Объявлен прием на сверхсрочную военную службу в Отдельную общевойсковую армию

Объявлен прием на сверхсрочную военную службу в Отдельную общевойсковую армию
Армия
15 января 2025 г. 14:31
Объявлен прием на сверхсрочную военную службу в Отдельную общевойсковую армию

Отдельная общевойсковая армия объявила прием на сверхсрочную военную службу.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

Подать заявление могут военнообязанные граждане до 30 лет с оконченным средним образованием, прошедшие срочную военную службу. Прием документов проводится с 15 января по 15 февраля 2025 года в приемной комиссии Учебного центра Отдельной общевойсковой армии.

Кандидаты пройдут медицинское обследование, тесты на физическую подготовку, общий уровень знаний, лидерские и коммуникативные навыки. Успешно сдавшие экзамены будут зачислены на курс подготовки сверхсрочников.

После завершения курса с кандидатами будет заключен контракт, и они получат назначение на позиции по своей специальности.

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