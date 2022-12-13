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Объявлен прием на службу на освобожденных землях Азербайджана

Объявлен прием на службу на освобожденных землях Азербайджана Министерство обороны Азербайджана объявило прием на действительную воинскую службу и службу в медицинских пунктах при воинских частях и госпиталях на освобожденных территориях.
Армия
13 декабря 2022 г. 11:19
Объявлен прием на службу на освобожденных землях Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана объявило прием на действительную воинскую службу и службу в медицинских пунктах при воинских частях и госпиталях на освобожденных территориях.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

В сообщении отмечается, что прием открыт для мужчин до 35 лет с высшим и средним специализированным медицинским образованием (прошедшие срочную службу), женщин, а также офицеров и прапорщиков запаса до 40 лет, отслуживших в должности военного врача и фельдшера.

Кандидаты могут обратиться в главное медицинское управление минобороны и учебно-тренировочный центр армии Азербайджана. Прием обращений осуществляется ежедневно с 9:00 до 17:00 (кроме выходных и праздничных дней).

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