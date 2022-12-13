Объявлен прием на службу на освобожденных землях Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана объявило прием на действительную воинскую службу и службу в медицинских пунктах при воинских частях и госпиталях на освобожденных территориях.

Министерство обороны Азербайджана объявило прием на действительную воинскую службу и службу в медицинских пунктах при воинских частях и госпиталях на освобожденных территориях.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

В сообщении отмечается, что прием открыт для мужчин до 35 лет с высшим и средним специализированным медицинским образованием (прошедшие срочную службу), женщин, а также офицеров и прапорщиков запаса до 40 лет, отслуживших в должности военного врача и фельдшера.

Кандидаты могут обратиться в главное медицинское управление минобороны и учебно-тренировочный центр армии Азербайджана. Прием обращений осуществляется ежедневно с 9:00 до 17:00 (кроме выходных и праздничных дней).