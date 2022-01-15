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Объявлен прием в адъюнктуру Военной академии вооруженных сил

Объявлен прием в адъюнктуру Военной академии вооруженных сил Военная академия Вооруженных сил Азербайджана объявила прием в адъюнктуру (военную аспирантуру) на 2022 год по программам доктора философии и доктора наук на заочное отделение и диссертантуру.
Армия
15 января 2022 г. 11:06
Объявлен прием в адъюнктуру Военной академии вооруженных сил

Военная академия Вооруженных сил Азербайджана объявила прием в адъюнктуру (военную аспирантуру) на 2022 год по программам доктора философии и доктора наук на заочное отделение и диссертантуру.

Как сообщили Report в министерстве обороны, прием осуществляется по специальностям, относящимся к научной сфере "Национальная безопасность и военные науки", таким как военные теоретические науки, военные специальные науки, военная медицина, национальная безопасность.

Рапорты для поступления в военную аспирантуру должны быть представлены командирам воинских частей, начальникам военно-научных (научно-исследовательских) и военных организаций, высших учебных заведений по команде до 31.03.2022 года.

Командиры воинских частей, начальники военно-научных (научно-исследовательских) и военных организаций, высших учебных заведений должны направить рапорты желающих поступить в адъюнктуру вместе с предлагающимися документами начальнику Военной Академии ВС до 15 апреля.

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Версия на азербайджанском языке Silahlı Qüvvələrin Hərbi Akademiyasının adyunkturasına qəbul elan olunub

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