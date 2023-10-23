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Обсуждены вопросы военного сотрудничества между Азербайджаном и Таджикистаном

Обсуждены вопросы военного сотрудничества между Азербайджаном и Таджикистаном 23 октября в Азербайджан прибыла делегация, возглавляемая министром обороны Республики Таджикистан генерал-полковником Шерали Мирзо.
Армия
23 октября 2023 г. 16:01
Обсуждены вопросы военного сотрудничества между Азербайджаном и Таджикистаном

23 октября в Азербайджан прибыла делегация, возглавляемая министром обороны Таджикистана генерал-полковником Шерали Мирзо.

Об этом сообщили Report в министерстве обороны Азербайджана.

Гости возложили цветы на могилы общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой на Аллее почетного захоронения, а затем посетили Аллею шехидов, где почтили память наших сограждан, отдавших жизнь во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана, был возложен венок к мемориалу "Вечный огонь".

В министерстве обороны состоялась торжественная церемония встречи. После прохождения перед почетным караулом были исполнены государственные гимны обеих стран. В соответствии с протоколом, генерал-полковник Ш.Мирзо оставил памятную запись в "Книге почетных гостей".
Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов приветствовал гостей, отметив, что рад видеть их в нашей стране. Было рассказано о реформах, проводимых в азербайджанской армии под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, и о работе, проводимой на освобожденных территориях.

Выразив удовлетворение визитом в Азербайджан, министр обороны Таджикистана, в свою очередь, поблагодарил за теплый прием и поздравил азербайджанского коллегу с 18 октября - Днем восстановления независимости.

Была отмечена важность подобных встреч с точки зрения дальнейшего расширения двустороннего военного сотрудничества. Была особо подчеркнута значимость взаимного обмена опытом в области армейского строительства и в военно-технической сфере.

На встрече также обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Таджикистаном в военной, военно-технической, военно-образовательной и других областях, а также ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Tajikistan discuss military cooperation
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Tacikistan müdafiə nazirləri hərbi əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə ediblər

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