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Обсуждены вопросы военного сотрудничества между Азербайджаном и Сербией

Обсуждены вопросы военного сотрудничества между Азербайджаном и Сербией 16:13 готовый
Армия
18 ноября 2021 г. 16:21
Обсуждены вопросы военного сотрудничества между Азербайджаном и Сербией

18 ноября Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Сербии в нашей стране Драганом Владисавлжевичем.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Поздравив посла с началом дипломатической деятельности в нашей стране, министр пожелал ему успехов в работе по расширению военного сотрудничества между Азербайджаном и Сербией.

На встрече была подчеркнута особая роль глав государств в развитии двусторонних отношений. Было отмечено, что, как и во многих направлениях, успешно продолжается сотрудничество и в военной сфере.

Выразив удовлетворение началом своей дипломатической миссии в нашей стране, посол отметил, что приложит все усилия для развития азербайджано-сербских отношений, особенно в военной сфере. Посол предложил провести обмен опытом в связи с успешными военными операциями Азербайджанской Армии в Отечественной войне.

Стороны обсудили отношения между нашими странами, обменялись мнениями о военно-политической ситуации в регионе и перспективах двустороннего военного сотрудничества.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanla Serbiya arasında hərbi əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilib

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