Обсуждены вопросы военного сотрудничества между Азербайджаном и Саудовской Аравией

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с государственным министром Королевства Саудовская Аравия по вопросам Залива Тамер Аль-Сабханом.

Как сообщили Report из пресс-службы министерства обороны, министр обороны подчеркнул важную роль руководителей стран в расширении связей между Азербайджаном и Саудовской Аравией, а также успешное развитие этих отношений в различных сферах.

Отмечая важность военного сотрудничества между Азербайджаном и Саудовской Аравией, Т.Аль-Сабхан подчеркнул, что для этого имеется большой потенциал.

Стороны также провели обмен мнениями по военно-политической ситуации в регионе, нагорно-карабахскому конфликту и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.