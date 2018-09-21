Обсуждены вопросы военного сотрудничества между Азербайджаном и Россией

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ 21 сентября министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в нашей стране Михаилом Бочарниковым.

Как сообщили Report в министерстве обороны, поздравив посла с началом дипломатической деятельности в нашей стране, министр обороны пожелал ему успехов в сфере расширения сотрудничества между Азербайджаном и Россией.

Министр обороны подчеркнул, что двусторонние отношения между Азербайджаном и Россией, как и во многих направлениях, успешно развиваются и в военной, военно-технической сферах и в области военного образования.

Отметив, что азербайджано-российские отношения имеют богатую историю, генерал-полковник З.Гасанов выразил уверенность, что они и впредь будут успешно развиваться.

Выразив удовлетворение началом своей деятельности в нашей стране в качестве посла, дипломат заверил, что приложит все усилия для развития азербайджано-российских отношений, в частности сотрудничества в военной сфере.

В ходе встречи стороны обсудили военно-политическую ситуацию в регионе, урегулирование армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.