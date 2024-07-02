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Обсуждены вопросы военного сотрудничества между Азербайджаном и НАТО

Обсуждены вопросы военного сотрудничества между Азербайджаном и НАТО Первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с заместителем начальника штаба Командования Объединенных сил НАТО со штаб-квартирой в Брунсуме генерал-майором Стефаном Фик
Армия
2 июля 2024 г. 16:24
Обсуждены вопросы военного сотрудничества между Азербайджаном и НАТО

Первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с заместителем начальника штаба Командования Объединенных сил НАТО со штаб-квартирой в Брунсуме генерал-майором Стефаном Фиксом.

Как сообщили Report со ссылкой на Минобороны, встреча состоялась в рамках визита Фикса в Баку.

В ходе встречи Велиев выразил удовлетворение визитом Стефана Фикса в нашу страну. Было отмечено, что текущее состояние отношений с НАТО находится на высоком уровне.

С уверенностью подчеркивалось, что сотрудничество между Азербайджаном и НАТО и впредь будет взаимовыгодным и что плодотворные встречи будут продолжены.

Велиев особо отметил значительный вклад Североатлантического альянса в подготовку подразделений Азербайджанской Армии в рамках Концепции Оперативных Возможностей НАТО.

Фикс, в свою очередь, выразил удовлетворение своим очередным визитом в Азербайджан и подчеркнул важность дальнейшего развития взаимоотношений с Азербайджаном.

Отмечена положительная оценка профессиональной деятельности военнослужащих азербайджанской армии в миротворческих миссиях и других сферах в рамках партнерства с НАТО.

На встрече также состоялся широкий обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

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Версия на английском языке Azerbaijan and NATO discuss military cooperation issues
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və NATO arasında əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub

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