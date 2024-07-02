Обсуждены вопросы военного сотрудничества между Азербайджаном и НАТО

Первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с заместителем начальника штаба Командования Объединенных сил НАТО со штаб-квартирой в Брунсуме генерал-майором Стефаном Фиксом.
Как сообщили Report со ссылкой на Минобороны, встреча состоялась в рамках визита Фикса в Баку.
В ходе встречи Велиев выразил удовлетворение визитом Стефана Фикса в нашу страну. Было отмечено, что текущее состояние отношений с НАТО находится на высоком уровне.
С уверенностью подчеркивалось, что сотрудничество между Азербайджаном и НАТО и впредь будет взаимовыгодным и что плодотворные встречи будут продолжены.
Велиев особо отметил значительный вклад Североатлантического альянса в подготовку подразделений Азербайджанской Армии в рамках Концепции Оперативных Возможностей НАТО.
Фикс, в свою очередь, выразил удовлетворение своим очередным визитом в Азербайджан и подчеркнул важность дальнейшего развития взаимоотношений с Азербайджаном.
Отмечена положительная оценка профессиональной деятельности военнослужащих азербайджанской армии в миротворческих миссиях и других сферах в рамках партнерства с НАТО.
На встрече также состоялся широкий обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.