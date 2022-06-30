Обсуждены вопросы военного сотрудничества между Азербайджаном и Латвией

В соответствии с планом двустороннего сотрудничества на 2022 год, в Управлении международного военного сотрудничества состоялась встреча между представителями Министерства обороны Азербайджанской Республики и специалистами Инженерного учебного центра Мини

В соответствии с планом двустороннего сотрудничества на 2022 год, в Управлении международного военного сотрудничества состоялась встреча между представителями Министерства обороны Азербайджанской Республики и специалистами Инженерного учебного центра Министерства обороны Латвийской Республики.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

На встрече гостям была предоставлена подробная информация о работе по разминированию, проводимой на освобождённых территориях после победы в Отечественной войне под руководством президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева.

В заключение состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам обезвреживания мин и самодельных взрывных устройств, а также по другим темам.