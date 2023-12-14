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Обсуждены вопросы военного сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном

Обсуждены вопросы военного сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с находящейся в нашей стране с рабочим визитом делегацией ВС Казахстана во главе с заместителем начальника Генштаба - началь
Армия
14 декабря 2023 г. 16:29
Обсуждены вопросы военного сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном

Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с находящейся в нашей стране с рабочим визитом делегацией ВС Казахстана во главе с заместителем начальника Генштаба - начальником Департамента оперативного планирования генерал-майором Маратом Аймашевым.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Сначала делегация побывала на Аллее шехидов, где возложила цветы на могилы героических сынов Родины, отдавших жизнь во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана, и почтила их светлую память.

Поприветствовав гостей, Керим Велиев выразил удовлетворение визитом делегации в нашу страну. Было отмечено, что двустороннее военное сотрудничество между Азербайджаном и Казахстаном основывается на дружеских и братских отношениях. Была особо подчеркнута необходимость подобных встреч с точки зрения расширения военного сотрудничества.

Выразив признательность за теплый прием и оказанное гостеприимство, Аймашев отметил важность взаимного обмена опытом.

На встрече были обсуждены текущее состояние и перспективы развития двустороннего военного сотрудничества, а также ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.

Затем казахстанская делегация прибыла в Главное оперативное управление. На встрече с начальником Главного оперативного управления генерал-лейтенантом Азером Алиевым был проведен обстоятельный обмен мнениями о сотрудничестве в военной и военно-образовательной сферах, в том числе о проведении совместных учений в 2024 году.

В заключение гости, посетившие центральные командные пункты Министерства обороны и ВВС, Центр военных игр Института военного управления Национального университета обороны, были подробно проинформированы об основных направлениях их деятельности, имеющихся возможностях и способностях.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan and Kazakhstan discuss military cooperation
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Qazaxıstan arasında hərbi əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub

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