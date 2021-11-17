Обсуждены вопросы военного сотрудничества между Азербайджаном и Италией

Согласно плану двустороннего сотрудничества, в Управлении международного военного сотрудничества состоялись штабные переговоры между делегациями Министерства обороны Азербайджанской Республики и Генштаба Италии.

Согласно плану двустороннего сотрудничества, в Управлении международного военного сотрудничества состоялись штабные переговоры между делегациями Министерства обороны Азербайджанской Республики и Генштаба Италии.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

На встрече состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах сотрудничества между Азербайджанской Армией и Вооруженными силами Италии, были обсуждены вопросы региональной безопасности.

В заключение были определены сферы и векторы двустороннего сотрудничества на предстоящие годы.