Обсуждены вопросы военного сотрудничества между Азербайджаном и Ираном

9 сентября заместитель министра обороны Азербайджанской Республики - генеральный директор Агиль Гурбанов встретился с делегацией Вооруженных Сил Исламской Республики Иран во главе с генерал-майором Мохаммедом Ахади, находившейся с визитом в нашей стране.

9 сентября заместитель министра обороны Азербайджанской Республики - генеральный директор Агиль Гурбанов встретился с делегацией Вооруженных Сил Исламской Республики Иран во главе с генерал-майором Мохаммедом Ахади, находившейся с визитом в нашей стране.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

Приветствуя иранских гостей, заместитель министра обороны подчеркнул, что существует широкий потенциал для дальнейшего развития сотрудничества между нашими странами по многим направлениям, в том числе и в военной сфере. Генеральный директор выразил уверенность, что рабочее заседание Совместной комиссии, состоявшееся в нашей стране, внесет позитивный вклад в двустороннее военное сотрудничество.

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