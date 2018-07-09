Обсуждены вопросы военного сотрудничества между Азербайджаном и Болгарией

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ 9-го июля министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Республики Болгария в нашей стране Николаем Янковым.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Поздравив посла с назначением, министр обороны затронул нынешнее состояние двустороннего военного сотрудничества между Азербайджаном и Болгарией, и подчеркнул важность развития в этом направлении.

Касаясь военно-политической ситуации в регионе, министр отметил, что Армения продолжает вести захватническую политику в отношении Азербайджана, добавив при этом, что официальный Ереван, намеренно затягивая переговорный процесс, негативно влияет на обстановку в регионе.

Дипломат, в свою очередь, выразил удовлетворение своим назначением на данный пост и отметил, что его страна заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном во всех областях.

Н.Янков отметил, что Болгария считает Азербайджан дружественной страной, признает его территориальную целостность и является сторонником мирного решения нагорно-карабахского конфликта. Посол добавил, что Болгария, как государство-член НАТО, готова поделиться своим опытом в военной сфере с Азербайджанской армией.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы военного сотрудничества между двумя странами, расширение связей в области военного образования, организацию взаимных визитов, а также другие вопросы регионального и двустороннего сотрудничества.