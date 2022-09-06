Обсуждены вопросы военного сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с министром обороны Беларуси Дмитрием Пантусом, прибывшим в нашу страну для участия в проходящей в Бакинском Экспо-центре IV Азербайджанской международной оборонной выставке ADEX-2022.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с министром обороны Беларуси Дмитрием Пантусом, прибывшим в нашу страну для участия в проходящей в Бакинском Экспо-центре IV Азербайджанской международной оборонной выставке ADEX-2022.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития военного и военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью, возможности внедрения современных военных технологий, обмен опытом и вопросы, представляющие взаимный интерес.