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Обсуждены вопросы военного сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью

Обсуждены вопросы военного сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с министром обороны Беларуси Дмитрием Пантусом, прибывшим в нашу страну для участия в проходящей в Бакинском Экспо-центре IV Азербайджанской международной оборонной выставке ADEX-2022.
Армия
6 сентября 2022 г. 15:45
Обсуждены вопросы военного сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с министром обороны Беларуси Дмитрием Пантусом, прибывшим в нашу страну для участия в проходящей в Бакинском Экспо-центре IV Азербайджанской международной оборонной выставке ADEX-2022.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития военного и военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью, возможности внедрения современных военных технологий, обмен опытом и вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Belarus mull military cooperation
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan ilə Belarus arasında hərbi əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilib

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