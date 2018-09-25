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    Обсуждены вопросы военного сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью

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    Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ 25 сентября в рамках третьей Азербайджанской международной оборонной выставки "ADEX 2018", проводимой в Бакинском Экспо-центре министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с председателем Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь господином Романом Головченко и заместителем министра обороны по вооружению – начальником вооружения Вооруженных сил Республики Беларусь генерал-майором Сергеем Симоненко.

    Как сообщает Report, в ходе встречи стороны обсудили перспективы развития военного и военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью, возможности применения современных военных технологий, проведение обмена опытом и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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