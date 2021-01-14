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Обсуждены вопросы военного сотрудничества между Азербайджаном и Ираном

Обсуждены вопросы военного сотрудничества между Азербайджаном и Ираном 14 января министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Иран в нашей стране Сейедом Аббасом Мусави.
Армия
14 января 2021 г. 15:16
Обсуждены вопросы военного сотрудничества между Азербайджаном и Ираном
Закир Гасанов
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14 января министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Иран в нашей стране Сейедом Аббасом Мусави.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Министр обороны, поздравив посла с началом дипломатической деятельности в нашей стране, пожелал ему успехов в сфере расширения сотрудничества между Азербайджаном и Ираном.

Министр обороны поблагодарил посла за поддержку Ираном позиции Азербайджана во время Отечественной войны и попросил передать его приветствия начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Исламской Республики Иран генерал-лейтенанту Мохаммаду Хосейну Багери, министру обороны и поддержки Вооруженных сил Исламской Республики Иран генерал-майору Амиру Хатеми.

Министр обороны, подчеркнув важную роль встреч глав государств в развитии азербайджано-иранских отношений, отметил, что сотрудничество в военной области также успешно развивается.

В свою очередь, дипломат от имени своей страны поздравил народ и государство Азербайджана с победой в Отечественной войне, пожелал милости Всевышнего Аллаха душам всех военнослужащих и гражданских лиц, павших шехидами, и исцеления раненым.

С.А.Мусави, выразив удовлетворенность началом деятельности в дружественном Азербайджане в качестве посла, отметил, что приложит все усилия для развития связей между странами, в частности сотрудничества в военной сфере. Посол отметил, что развитие военного сотрудничества между двумя странами является важным фактором в обеспечении региональной безопасности.

Стороны провели обмен мнением по расширению сотрудничества в военной области и организации взаимных визитов военных представителей двух стран.

В ходе встречи были обсуждены текущее состояние военного сотрудничества между Азербайджаном и Ираном, перспективы развития отношений в военно-технической, военно-образовательной и военно-медицинской сферах, а также региональные проблемы.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Iran moot issues of military-technical cooperation
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan ilə İran arasında hərbi və hərbi-texniki əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub

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