Обсуждены вопросы военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Израилем

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Первый заместитель министра обороны Азербайджанской Республики – начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков 23 октября в городе Тель-Авиве встретился с министром обороны Израиля Авигдором Либерманом.

Как сообщили Report в министерстве обороны, в ходе встречи стороны обсудили вопросы региональной безопасности, военного, военно-технического сотрудничества между двумя странами, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.