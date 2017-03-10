Обсуждены вопросы укрепления азербайджано-французских военных связей

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Сегодня министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Франции в нашей стране госпожой Орелией Бушез.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

В ходе встречи были обсуждены вопросы укрепления военных связей между Азербайджаном и Францией, военно-политическая ситуация в регионе, проблемы международной и региональной безопасности, а также перспективы развития сотрудничества.

Проинформировав дипломата о текущей ситуации на линии противостояния войск, министр обороны подчеркнул, что деструктивная позиция Армении относительно урегулирования нагорно-карабахского конфликта создает серьезную угрозу региональной безопасности. Министр особо отметил, что решением вопроса является принуждение Армении к выполнению требований известных резолюций Совета безопасности ООН в рамках норм и принципов международного права.

Отмечая значимость двусторонних отношений в сфере обороны, генерал-полковник З.Гасанов высоко оценил текущее состояние сотрудничества между Азербайджаном и Францией в военной, военно-технической сфере и в области военного образования.

В свою очередь, О.Бушез, отметив заинтересованность Франции в реализации совместных с Азербайджаном проектов в оборонной сфере, подчеркнула важность этих программ.

На встрече стороны обсудили проекты, реализуемые в Азербайджане рядом французских компаний, производящих продукты военного назначения, а также другие вопросы в области обороны и безопасности, представляющие взаимный интерес.