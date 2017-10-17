Обсуждены вопросы сотрудничества в военной сфере между Азербайджаном и Турцией

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Тбилиси. 17 октября. REPORT.AZ/ Находящийся с визитом в Грузии министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов 17-го октября в Тбилиси встретился с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Турции генералом армии Хулуси Акаром.

Как передает грузинское бюро Report, во время встречи было особо отмечено, что связи между Азербайджаном и Турцией успешно развиваются во всех сферах, отношения поднялись до уровня стратегического партнерства.

З. Гасанов отметил, что сегодня сотрудничество между двумя странами в военной сфере, в сфере образования, военных учений и т.п. находятся на высоком уровне: "Это высоко оценивается руководством стран. Наше трехстороннее сотрудничество между Азербайджаном, Турцией и Грузией дает положительные результаты. Вместе мы совершим более великие дела.

Азербайджан и Турция - братские страны. Наше совместное сотрудничество, особенно в сохранении безопасности энергетических и других инфраструктурных проектов имеет большое значение".

З. Гасанов выразил уверенность, что совместное сотрудничество с Турцией продолжится и в будущем. Он выразил удовлетворение, что турецкое правительство проявляет аналогичное отношение к развитию дружеских и братских связей.

Начальник Генштаба ВС Турции, генерал армии Хулуси Акар отметил, что связи между Турцией и Азербайджаном успешно развиваются и в военной сфере.

Он подчеркнул важность урегулирования нагорно-карабахского конфликта и восстановления территориальной целостности Азербайджана.

В ходе беседы обсудили также перспективы сотрудничества в военной сфере, обмен опытом в военном образовании, проведение совместных военных учений, процессы в регионе и мире, совместную борьбу против сепаратизма и терроризма.

Во встрече принял участие посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов.