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    Обсуждены вопросы сотрудничества в военной сфере между Азербайджаном и Турцией

    Закир Гасанов встретился с начальником Генштаба ВС Турции, генералом армии Хулуси Акаром
    © Report

    Тбилиси. 17 октября. REPORT.AZ/ Находящийся с визитом в Грузии министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов 17-го октября в Тбилиси встретился с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Турции генералом армии Хулуси Акаром.

    Как передает грузинское бюро Report, во время встречи было особо отмечено, что связи между Азербайджаном и Турцией успешно развиваются во всех сферах, отношения поднялись до уровня стратегического партнерства.

    З. Гасанов отметил, что сегодня сотрудничество между двумя странами в военной сфере, в сфере образования, военных учений и  т.п. находятся на высоком уровне: "Это высоко оценивается руководством стран. Наше трехстороннее сотрудничество между Азербайджаном, Турцией и Грузией дает положительные результаты. Вместе мы совершим более великие дела.

    Азербайджан и Турция - братские страны. Наше совместное сотрудничество, особенно в сохранении безопасности энергетических и других инфраструктурных проектов имеет большое значение".

    З. Гасанов выразил уверенность, что совместное сотрудничество с Турцией продолжится и в будущем. Он выразил удовлетворение, что турецкое правительство проявляет аналогичное отношение к развитию дружеских и братских связей.

    Начальник Генштаба ВС Турции, генерал армии Хулуси Акар отметил, что связи между Турцией и Азербайджаном успешно развиваются и в военной сфере.

    Он подчеркнул важность урегулирования нагорно-карабахского конфликта и восстановления территориальной целостности Азербайджана.

    В ходе беседы обсудили также перспективы сотрудничества в военной сфере, обмен опытом в военном образовании, проведение совместных военных учений, процессы в регионе и мире, совместную борьбу против сепаратизма и терроризма.

    Во встрече принял участие посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов.

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