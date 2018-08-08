 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Обсуждены вопросы сотрудничества в сфере оборонной промышленности между Азербайджаном и Египтом

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Заместитель министра оборонной промышленности Яхья Мусаев принял делегацию, возглавляемую начальником Главного управления вооружения министерства обороны и военной промышленности Египта генерал-майором Тареком Саадзаглулом Толбаном. 

    Об этом Report сообщили в министерстве оборонной промышленности.

    Яхья Мусаев отметил высокий уровень азербайджано-египетского сотрудничества в различных областях. Замминистра подробно проинформировал гостей о деятельности министерства.

    На встрече, прошедшей в искренней обстановке, были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в сфере оборонной промышленности и иные вопросы, представляющие взаимный интерес.

    Глава египетской делегации поблагодарил за теплый прием. На встрече присутствовал посол Египта в Азербайджане Адель Ибрагим.

    В рамках визита гости посетили учреждения министерства оборонной промышленности, воочию ознакомившись с процессом производства.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi