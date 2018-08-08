Обсуждены вопросы сотрудничества в сфере оборонной промышленности между Азербайджаном и Египтом

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Заместитель министра оборонной промышленности Яхья Мусаев принял делегацию, возглавляемую начальником Главного управления вооружения министерства обороны и военной промышленности Египта генерал-майором Тареком Саадзаглулом Толбаном.
Об этом Report сообщили в министерстве оборонной промышленности.
Яхья Мусаев отметил высокий уровень азербайджано-египетского сотрудничества в различных областях. Замминистра подробно проинформировал гостей о деятельности министерства.
На встрече, прошедшей в искренней обстановке, были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в сфере оборонной промышленности и иные вопросы, представляющие взаимный интерес.
Глава египетской делегации поблагодарил за теплый прием. На встрече присутствовал посол Египта в Азербайджане Адель Ибрагим.
В рамках визита гости посетили учреждения министерства оборонной промышленности, воочию ознакомившись с процессом производства.
Aynur OsmanqızıАвтор новости