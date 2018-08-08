Обсуждены вопросы сотрудничества в сфере оборонной промышленности между Азербайджаном и Египтом

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Заместитель министра оборонной промышленности Яхья Мусаев принял делегацию, возглавляемую начальником Главного управления вооружения министерства обороны и военной промышленности Египта генерал-майором Тареком Саадзаглулом Толбаном.

Об этом Report сообщили в министерстве оборонной промышленности.

Яхья Мусаев отметил высокий уровень азербайджано-египетского сотрудничества в различных областях. Замминистра подробно проинформировал гостей о деятельности министерства.

На встрече, прошедшей в искренней обстановке, были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в сфере оборонной промышленности и иные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Глава египетской делегации поблагодарил за теплый прием. На встрече присутствовал посол Египта в Азербайджане Адель Ибрагим.

В рамках визита гости посетили учреждения министерства оборонной промышленности, воочию ознакомившись с процессом производства.