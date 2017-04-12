Обсуждены вопросы сотрудничества между Военно-морскими силами Азербайджана и Турции

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящимся с официальным визитом в нашей стране командующим Военно-морскими силами Турции адмиралом флота Бюлентом Бостаноглу.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Сначала делегация, возглавляемая адмиралом Б.Бостаноглу, посетила Аллею почетного захоронения, почтила память архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства, общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и возложила венок к его памятнику.

Была также почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой, возложены цветы на ее могилу.

Посетив Аллею шехидов, гости почтили память героических сынов и дочерей Родины, отдавших свои жизни в борьбе за свободу и суверенитет нашей страны, возложили венок к "Вечному огню" и к памятнику, воздвигнутому в честь турецких солдат, погибших в 1918-ом году.

Затем на встрече, проведенной в министерстве обороны с участием представителей делегаций, генерал-полковник З.Гасанов, поприветствовав гостей, подчеркнул, что военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией построено на дружественных и братских отношениях. Министр отметил, что эти отношения постоянно развиваются и являются взаимовыгодными для обеих стран.

В ходе встречи были обсуждены возможности расширения и перспективные направления отношений в военной, военно-технической сфере и в области военного образования между Азербайджаном и Турцией. Стороны особо отметили важность взаимных визитов экспертных групп и военных специалистов с целью повышения боеготовности, проведения совместных учений и обмена мнениями, а также развития связей между Военно-морскими силами двух стран.

Выразив удовлетворенность визитом в нашу страну, гость подчеркнул важность этих встреч и расширения взаимных связей в деле укрепления азербайджано-турецких отношений.