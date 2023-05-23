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Обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Болгарией в области военного образования

Обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Болгарией в области военного образования 23 мая ректор Национального университета обороны Министерства обороны Азербайджана генерал-лейтенант Гейдар Пириев встретился с находящимся с визитом в нашей стране ректором Национального университета обороны Республики Болгария генерал-майором Иваном Мал
Армия
23 мая 2023 г. 19:44
Обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Болгарией в области военного образования

23 мая ректор Национального университета обороны Министерства обороны Азербайджана генерал-лейтенант Гейдар Пириев встретился с находящимся с визитом в нашей стране ректором Национального университета обороны Республики Болгария генерал-майором Иваном Маламовым.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Члены делегации оставили запись в университетской "Книге памяти".

На встрече состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития сотрудничества между нашими странами в области военного образования, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, была сделана памятная фотография.

Затем болгарские гости посетили Военный институт имени Гейдара Алиева национального университета обороны, ознакомились с территорией учебного заведения, учебными корпусами, материально-технической базой, а также условиями, созданными здесь для курсантов, и проследили за проведением учебного процесса.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan ilə Bolqarıstan arasında hərbi təhsil sahəsində əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub

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