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Обсуждены вопросы сотрудничества Азербайджана и Ирана в области военного образования

Обсуждены вопросы сотрудничества Азербайджана и Ирана в области военного образования Азербайджанская делегация, возглавляемая заместителем ректора Национального университета обороны по научным вопросам – ректором Военного научно-исследовательского института, доктором национальной безопасности и военных наук, доцентом, генерал-майором Ариф
Армия
18 января 2024 г. 09:38
Обсуждены вопросы сотрудничества Азербайджана и Ирана в области военного образования

Азербайджанская делегация, возглавляемая заместителем ректора Национального университета обороны по научным вопросам – ректором Военного научно-исследовательского института, доктором национальной безопасности и военных наук, доцентом, генерал-майором Арифом Гасановым, совершила визит в Иран по приглашению начальника Высшего национального университета обороны Ирана генерал-майора, доктора Исмаила Ахмади Мугаддемина.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

В рамках визита азербайджанская делегация посетила Высший университет национальной обороны Ирана. Поприветствовав гостей, генерал-майор И.А.Мугаддемин выразил удовлетворение видеть их в Иране. Делегация ознакомилась с научной и учебной базами, а также библиотекой Высшего университета национальной обороны Ирана, был представлен брифинг о деятельности учебного заведения.

Поблагодарив за приглашение и оказанное гостеприимство, генерал-майор А.Гасанов проинформировал об истории и структуре Национального университета обороны, а также основных направлениях деятельности действующих при нем учебных заведений.

На встрече была особо подчеркнута важность взаимных визитов и подобных встреч с точки зрения развития сотрудничества в области науки и образования.

Затем азербайджанская делегация ознакомилась с экспозицией, на которой была представлена военная продукция, производимая министерством обороны Ирана.

В рамках визита также были посещены Командно-штабная академия Армии Ирана и Управление международного сотрудничества Генерального штаба Вооруженных сил Ирана.

В ходе встреч стороны провели обстоятельный обмен мнениями по ряду вопросов из области военного образования, представляющих взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan and Iran discuss cooperation in military education
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və İran arasında hərbi təhsil sahəsində əməkdaşlıq müzakirə edilib

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