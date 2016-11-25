Обсуждены вопросы развития связей в военной сфере между Азербайджаном и Катаром

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ 25 ноября министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Катара в Азербайджане Юсифом бин Хасан аль-Сааи.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Поздравив посла с началом дипломатической деятельности в Азербайджане, министр пожелал ему успехов в сфере расширения сотрудничества между Азербайджаном и Катаром.

Особо подчеркнув усилия руководителей стран в расширении азербайджано-катарских отношений, З.Гасанов отметил также успешное развитие связей в военной сфере.

Выразив удовлетворение началом деятельности в братском и дружественном Азербайджане в качестве посла, дипломат в свою очередь заявил, что приложит все усилия для развития связей между странами, в частности сотрудничества в военной сфере.

На встрече были обсуждены связи между странами, в том числе перспективы военного сотрудничества, региональная безопасность, нагорно-карабахский конфликт и другие представляющие взаимный интерес вопросы.