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Азербайджан и Пакистан обсудили вопросы развития сотрудничества в сфере военной авиации

Азербайджан и Пакистан обсудили вопросы развития сотрудничества в сфере военной авиации 11 января заместитель министра обороны Азербайджанской Республики – командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Рамиз Таиров встретился с находящейся с рабочим визитом в нашей стране делегацией во главе c командующим Военно-воздушными силами (В
Армия
11 января 2021 г. 20:44
Азербайджан и Пакистан обсудили вопросы развития сотрудничества в сфере военной авиации

11 января заместитель министра обороны Азербайджанской Республики – командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Рамиз Таиров встретился с находящейся с рабочим визитом в нашей стране делегацией во главе c командующим Военно-воздушными силами (ВВС) Исламской Республики Пакистан маршалом авиации Муджахидом Анваром Ханом.

Как сообщили Report в Министерстве обороны, выразив удовлетворение обучением азербайджанских военных пилотов в Академии Военно-воздушных сил Пакистана, генерал-лейтенант Р.Таиров отметил, что развитие сотрудничества, в том числе связей в военно-образовательной и других сферах между ВВС двух стран вносит вклад в дальнейшее укрепление боеспособности наших армий.

В свою очередь маршал авиации М.А.Хан, выразив удовлетворение подготовкой экипажей вертолетов ВВС Пакистана в авиационных учебных центрах Азербайджана, отметил важность дальнейшего расширения этой деятельности.

На встрече стороны обсудили вопросы развития сотрудничества и дальнейшего расширения связей между Военно-воздушными силами Азербайджана и Пакистана, а также проведения совместных военных учений.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Pakistan moot military cooperation in aviation
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanla Pakistan hərbi aviasiya sahəsində əməkdaşlığın inkişafını müzakirə edib

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