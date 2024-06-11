Обсуждены вопросы расширения военного сотрудничества между Азербайджаном и Австрией

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов принял делегацию во главе с генеральным секретарем федерального министра обороны Австрии Арнольдом Каммелем, находящуюся с официальным визитом в Азербайджане.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов принял делегацию во главе с генеральным секретарем федерального министра обороны Австрии Арнольдом Каммелем, находящуюся с официальным визитом в Азербайджане.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

На встрече была подчеркнута важность укрепления сотрудничества, в том числе расширения связей в сфере безопасности, оценено участие военнослужащих азербайджанской армии в различных курсах, семинарах и тренингах, организованных Австрией в рамках программы ЕС Восточное партнерство.

Министр обороны пригласил австрийского гостя на 5-ю Азербайджанскую международную оборонную выставку ADEX, которая пройдет в Баку в сентябре этого года.