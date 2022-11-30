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Обсуждены вопросы расширения сотрудничества между ВВС Азербайджана и Узбекистана

Обсуждены вопросы расширения сотрудничества между ВВС Азербайджана и Узбекистана 30 ноября заместитель министра обороны - командующий Военно-воздушными силами Азербайджанской Республики генерал-лейтенант Рамиз Таиров встретился с находящейся в нашей стране делегацией во главе с заместителем министра обороны - командующим Войсками прот
Армия
30 ноября 2022 г. 18:15
Обсуждены вопросы расширения сотрудничества между ВВС Азербайджана и Узбекистана

30 ноября заместитель министра обороны - командующий Военно-воздушными силами Азербайджанской Республики генерал-лейтенант Рамиз Таиров встретился с находящейся в нашей стране делегацией во главе с заместителем министра обороны - командующим Войсками противовоздушной обороны и Военно-воздушных сил Республики Узбекистан генерал-майором Ахмадом Бурхановым.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Поприветствовав гостей, генерал-лейтенант Р.Таиров выразил удовлетворение их визитом в нашу страну и подчеркнул важность развития сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном в области военной авиации и противовоздушной обороны, равно как и в других областях.

Поблагодарив за оказанное гостеприимство, генерал-майор А.Бурханов особо отметил, что плодотворное сотрудничество между государствами внесет вклад в развитие ВВС обеих стран.

На встрече состоялся обстоятельный обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между ВВС Азербайджана и Узбекистана, был обсужден ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

В заключение делегация посетила Центральный командный пункт ВВС и ознакомилась с проводимой там работой.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Özbəkistan HHQ arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi məsələləri müzakirə edilib

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