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Обсуждены вопросы расширения сотрудничества между ВВС Азербайджана и Пакистана

Обсуждены вопросы расширения сотрудничества между ВВС Азербайджана и Пакистана 29 июня заместитель министра обороны Азербайджанской Республики - командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Рамиз Таиров встретился с находящейся с официальным визитом в нашей стране делегацией во главе с командующим Военно-воздушными силами
Армия
29 июня 2022 г. 18:48
Обсуждены вопросы расширения сотрудничества между ВВС Азербайджана и Пакистана

29 июня заместитель министра обороны Азербайджанской Республики - командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Рамиз Таиров встретился с находящейся с официальным визитом в нашей стране делегацией во главе с командующим Военно-воздушными силами Исламской Республики Пакистан маршалом авиации Захиром Ахмедом Бабаром Сидху.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Поприветствовав гостей, генерал-лейтенант Р.Таиров подчеркнул, что развитие сотрудничества между нашими странами в сфере военной авиации, равно как и в других областях, вносит значительный вклад в дальнейшее усиление боеспособности наших армий.

Маршал З.Сидху, в свою очередь, отметил, что обучение военных пилотов Азербайджана в Академии ВВС Пакистана, подготовка экипажей вертолетов ВВС Пакистана в авиационных учебных центрах Азербайджана являются ярким примером успешного сотрудничества между двумя государствами в области военной авиации.

На встрече состоялся обстоятельный обмен мнениями по перспективам развития сотрудничества между ВВС Азербайджана и Пакистана, были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Pakistan HHQ-ləri arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə edilib

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