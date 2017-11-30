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    Обсуждены вопросы расширения сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в области безопасности и военной сфере

    Министр обороны встретился с командующим Военно-воздушных сил Турции
    © Mod.gov.az

    Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящимся с официальным визитом в нашей стране командующим Военно-воздушными силами Турецкой Республики генералом армии Хасаном Кючюкакйюзом.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны.

    Сначала делегация во главе с генералом Х. Кючюкакйюзом, посетив Аллею почетного захоронения, почтила память и возложила венок к могиле общенационального лидера Гейдара Алиева. Делегация также почтила память и возложила цветы к могиле выдающегося ученого офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой.

    Посетив Аллею шехидов, делегация почтила память героических сынов Родины, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложила венки к памятнику "Вечный огонь". Затем в Аллее шехидов делегация также возложила венок к памятнику, возведенному в честь погибших в 1918 году турецких солдат.

    В ходе встречи, проведенной в расширенном составе в министерстве обороны, было обсуждено развитие сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в военной, военно-технической сфере и в области безопасности и военного образования, а также нынешнее состояние и перспективы связей между военно-воздушными силами двух стран.

    На встрече, в ходе которой была отмечена важность расширения азербайджано-турецкого военного сотрудничества, поддерживаемого главами и народами братских государств, состоялся широкий обмен мнениями об увеличении количества взаимных визитов экспертных групп, состоящих из военных специалистов, совместных учений, проводимых с участием сухопутных и военно-воздушных сил, а также других вопросах, представляющих взаимный интерес.

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