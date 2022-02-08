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Обсуждены вопросы расширения азербайджано-турецкого военного сотрудничества

Обсуждены вопросы расширения азербайджано-турецкого военного сотрудничества 12:51
Армия
8 февраля 2022 г. 13:01
Обсуждены вопросы расширения азербайджано-турецкого военного сотрудничества

8 февраля министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией, возглавляемой заместителем министра национальной обороны Турецкой Республики Мухсином Дере.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

Поприветствовав гостей, министр обороны подчеркнул, что военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией развивается по восходящей линии. Отметив благотворное влияние искренних отношений глав двух государств в том числе и на военное сотрудничество, генерал-полковник З.Гасанов подчеркнул, что стратегическое союзничество зиждется на узах дружбы и братства.

В свою очередь, М.Дере особо отметил важность подобных встреч с точки зрения расширения двусторонних отношений.

На встрече состоялся обмен мнениями об участии авиационных средств и военнослужащих ВВС Азербайджана в фестивале Technofest-2022 в Баку.

В заключение были обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, в том числе создание совместных рабочих групп в военно-технической сфере и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov Türkiyənin milli müdafiə nazirinin müavini ilə görüşüb

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