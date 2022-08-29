О нас

Обсуждены вопросы материально-технического обеспечения азербайджанской армии

Обсуждены вопросы материально-технического обеспечения азербайджанской армии
Армия
29 августа 2022 г. 20:11
Обсуждены вопросы материально-технического обеспечения азербайджанской армии

29 августа под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова в Главном управлении материально-технического обеспечения состоялось совещание с участием заместителей министра, командующих видами войск, начальников главных управлений, управлений и служб министерства.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

На встрече были обсуждены вопросы материально-технического обеспечения азербайджанской армии. Министру обороны было доложено, что вопросы обеспечения на высоком уровне личного состава азербайджанской армии всегда находятся в центре внимания.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunun maddi-texniki təminat məsələləri müzakirə olunub 

Экслюзивные новости

Погибший в ДТП в Горанбое военнослужащий получит статус шехида
Погибший в ДТП в Горанбое военнослужащий получит статус шехида
29 августа 2022 г. 10:49
TIKA: Хотим принять участие в восстановлении Карабаха
TIKA: Хотим принять участие в восстановлении Карабаха
26 августа 2022 г. 11:42
В результате ракетных ударов в Украине разрушены дома и объекты 30 азербайджанцев
ФотоВ результате ракетных ударов в Украине разрушены дома и объекты 30 азербайджанцев
26 августа 2022 г. 09:58
Назначен начальник станции Ходжасан
Назначен начальник станции "Ходжасан"
25 августа 2022 г. 16:09
Европейский суд рассматривает обоснованность иска Азербайджана против Армении
Европейский суд рассматривает обоснованность иска Азербайджана против Армении
24 августа 2022 г. 14:25
Азербайджан представил в Европейский суд информацию о сожжении армянами домов в Лачыне
Азербайджан представил в Европейский суд информацию о сожжении армянами домов в Лачыне
24 августа 2022 г. 13:38
Aztelekom произвел кадровые изменения в своих структурах
Aztelekom произвел кадровые изменения в своих структурах
23 августа 2022 г. 14:39
Эксперт: Завод ”Байрактар” в Украине будет построен несмотря ни на что
Эксперт: Завод ”Байрактар” в Украине будет построен несмотря ни на что
20 августа 2022 г. 14:37
МЧС назвало причину долгого тушения пожаров в северном регионе
МЧС назвало причину долгого тушения пожаров в северном регионе
20 августа 2022 г. 13:09
Продолжается тушение пожара в Сиазани
ФотоПродолжается тушение пожара в Сиазани
20 августа 2022 г. 12:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi