Обсуждены вопросы материально-технического обеспечения азербайджанской армии

29 августа под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова в Главном управлении материально-технического обеспечения состоялось совещание с участием заместителей министра, командующих видами войск, начальников главных управлений, управлений и служб министерства.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

На встрече были обсуждены вопросы материально-технического обеспечения азербайджанской армии. Министру обороны было доложено, что вопросы обеспечения на высоком уровне личного состава азербайджанской армии всегда находятся в центре внимания.