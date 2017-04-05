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    Обсуждены связи между ВС Азербайджана и Саудовской Аравии

    Закир Гасанов встретился с замначальника Генерального штаба ВС Саудовской Аравии Фaйядом бен Хамедом Аль Ровaили

    Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Находящийся с официальным визитом в Саудовской Аравии министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил этой страны генерал-лейтенантом Фaйядом бен Хамедом Аль Ровaили.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана, стороны обсудили перспективы связей между вооруженными силами двух стран и рассмотрели вопросы военного сотрудничества.

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