Обсуждены связи между ВС Азербайджана и Саудовской Аравии

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Находящийся с официальным визитом в Саудовской Аравии министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил этой страны генерал-лейтенантом Фaйядом бен Хамедом Аль Ровaили.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана, стороны обсудили перспективы связей между вооруженными силами двух стран и рассмотрели вопросы военного сотрудничества.