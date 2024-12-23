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Обсуждены связи между Азербайджаном и Турцией в сфере обороны и погранбезопасности

Обсуждены связи между Азербайджаном и Турцией в сфере обороны и погранбезопасности Командующий сухопутными войсками Турции генерал армии Сельчук Байрактароглу в рамках визита в Азербайджан встретился с начальником Государственной пограничной службы (ГПС) генерал-полковником Эльчином Гулиевым, были обсуждены связи между двумя странами в
Армия
23 декабря 2024 г. 17:17
Обсуждены связи между Азербайджаном и Турцией в сфере обороны и погранбезопасности

Командующий сухопутными войсками Турции генерал армии Сельчук Байрактароглу в рамках визита в Азербайджан встретился с начальником Государственной пограничной службы (ГПС) генерал-полковником Эльчином Гулиевым, были обсуждены связи между двумя странами в сфере обороны и пограничной безопасности.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ГПС.

В ходе обсуждений было подчеркнуто, что искренние отношения глав двух государств создают основу для развития связей на самом высоком уровне в сфере обороны и пограничной безопасности, выражена уверенность в дальнейшем успешном развитии взаимного сотрудничества.

На встрече были высоко оценены двусторонние связи между Государственной пограничной службой и Командованием сухопутных войск Турции, состоялся обмен мнениями о перспективах совместного сотрудничества.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanla Türkiyə arasında müdafiə və sərhəd təhlükəsizliyi istiqamətində əlaqələr müzakirə edilib

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