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Обсуждены перспективы военного сотрудничества между Азербайджаном и США

Обсуждены перспективы военного сотрудничества между Азербайджаном и США 14 марта первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с делегацией Европейского командования США во главе с заместителем директора по вопросам партнерства, безопасности
Армия
14 марта 2023 г. 16:48
Обсуждены перспективы военного сотрудничества между Азербайджаном и США

14 марта первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с делегацией Европейского командования США во главе с заместителем директора по вопросам партнерства, безопасности и политическим возможностям бригадным генералом Эдвардом Воаном.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Сначала гости посетили Аллею шехидов, почтив память сынов Родины, отдавших жизнь во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана.

Поприветствовав делегацию, начальник Генерального штаба проинформировал о реформах, проводимых в армии Азербайджана под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, о работе, проводимой на освобожденных территориях, а также о текущей обстановке на условной азербайджано-армянской государственной границе и в Карабахском экономическом районе.

На встрече было выражено удовлетворение положительными результатами, достигнутыми по различным направлениям двустороннего сотрудничества, в том числе текущим состоянием взаимодействия между Национальной гвардией штата Оклахома и Азербайджанской Армией.

Бригадный генерал Э.Воан выразил признательность за вклад военнослужащих Азербайджанской Армии в небоевую миссию "Решительная поддержка" в Афганистане и подчеркнул важность развития имеющегося сотрудничества.

В заключение стороны провели обстоятельный обмен мнениями о перспективах военного сотрудничества между Азербайджаном и США и по вопросам региональной безопасности.

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Версия на английском языке Azerbaijan, US mull prospects of cooperation
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanla ABŞ arasında hərbi əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə olunub

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