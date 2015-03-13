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    ​Обсуждены перспективы военного сотрудничества между Азербайджаном и Словенией

    Состоялась встреча министров обороны двух стран

    Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Находящийся с официальным визитом в Словении министр обороны Азербайджана Закир Гасанов встретился с министром обороны этой страны Янко Вебером.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Азербайджана, после исполнения государственных гимнов обеих стран, состоялась встреча министров один на один.

    На встрече в расширенном составе между делегациями состоялись обсуждения перспектив военного сотрудничества между двумя странами.

    Затем состоялся брифинг для представителей СМИ. 

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