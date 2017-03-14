 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Обсуждены перспективы военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией

    Министр обороны Азербайджанa встретился с послом Турции в нашей стране

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ 14 марта министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Турецкой Республики в нашей стране Эрканом Озоралом.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, в ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества в сфере развития Вооруженных сил двух стран, военно-политическая обстановка в регионе, пути решения армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, имеющего важное региональное значение, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

    Стороны особо отметили важность продолжения взаимных визитов представителей Вооруженных сил Азербайджана и Турции, а также сотрудничества в военно-технической сфере и в области военного образования.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi