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    Обсуждены перспективы военного сотрудничества между Азербайджаном и США

    Керим Велиев встретился с исполняющей обязанности заместителя помощника министра обороны США Лаурой Купер© Mod.gov.az

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Заместитель министра обороны по личному составу генерал-лейтенант Керим Велиев встретился с находящейся с официальным визитом в нашей стране исполняющей обязанности заместителя помощника министра обороны США госпожой Лаурой Купер.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    В ходе встречи гостья была проинформирована о вопросах безопасности в регионе. Состоялся также обмен мнениями о перспективах азербайджано-американского военного сотрудничества и вкладе миротворческого контингента Азербайджана в миссию НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане.

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