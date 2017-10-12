Обсуждены перспективы военного сотрудничества между Азербайджаном и США

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Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Заместитель министра обороны по личному составу генерал-лейтенант Керим Велиев встретился с находящейся с официальным визитом в нашей стране исполняющей обязанности заместителя помощника министра обороны США госпожой Лаурой Купер.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В ходе встречи гостья была проинформирована о вопросах безопасности в регионе. Состоялся также обмен мнениями о перспективах азербайджано-американского военного сотрудничества и вкладе миротворческого контингента Азербайджана в миссию НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане.