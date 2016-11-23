Обсуждены перспективы военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Ираном

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Иран в Азербайджане Джавадом Джахангирзаде.

Об этом Report сообщили из пресс-службы министерства обороны.

Поздравив посла с началом дипломатической деятельности в нашей стране, министр пожелал ему успехов в сфере расширения сотрудничества между Азербайджаном и Ираном.

Министр обороны, подчеркнув, что встречи руководителей стран играют значительную роль в развитии азербайджано-иранских отношений, отметил, что связи в военной сфере также успешно развиваются согласно плану двустороннего сотрудничества.

Выразив удовлетворенность началом своей деятельности в братском и дружественном Азербайджане в качестве посла, дипломат отметил, что приложит все усилия для развития двусторонних связей, в частности в области сотрудничества в военной сфере.

Посол, выразив удовлетворенность нанесением дружественного визита кораблей Военно-морских сил Ирана в Баку на высоком уровне, особо отметил важность организации подобных визитов на взаимной и интенсивной основе.

Затронув перспективы связей в военной сфере стороны провели обмен мнением по вопросам расширения деятельности в этом направлении, разработки совместного плана, организации обоюдных визитов, в том числе создания с участием специалистов совместной комиссии по военно-техническому сотрудничеству министерств обороны двух стран.

На встрече также обсудили текущее состояние военного сотрудничества между Азербайджаном и Ираном, перспективы связей в области военного образования и военной медицины, региональные проблемы.